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Arranca campaña de vacunación invernal

Por Flor Martínez

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Arranca campaña de vacunación invernal
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      El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, los Servicios de Salud del Estado y el IMSS-Bienestar pusieron en marcha la campaña de vacunación invernal 2026-2027, con la que se realizará la aplicación de dosis contra la influenza y el Covid-19 para prevenir complicaciones por enfermedades respiratorias durante la temporada de frío.

      La jornada comenzó en la explanada de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), bajo el lema "Vacunar es Amar", y contempla la atención a la población en general, con prioridad para los grupos considerados de mayor riesgo.

      Entre los sectores prioritarios se encuentran niñas y niños de seis a 59 meses de edad, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades o condiciones que aumentan su vulnerabilidad ante las infecciones respiratorias.

      Daniel Acosta Díaz de León, coordinador federal del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, informó que la meta es aplicar más de 500 mil dosis contra la influenza y el Covid-19 durante esta campaña en todo el estado.

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      Indicó que la vacunación abarcará las distintas regiones de San Luis Potosí, con énfasis en la población vulnerable. Añadió que se instruyó al personal de los servicios de salud y a los equipos que participan en programas como Casa por Casa y Abrazando Corazones a sumarse a las jornadas, con la finalidad de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a las vacunas.

      Por parte del municipio de Soledad, en los siete consultorios médicos gratuitos, se estarán aplicando los biológicos  a la población; de acuerdo con el informe del Ayuntamiento, se llevará la campaña también a las zonas rurales del municipio.

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