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Arranca la Automotive Connection Potosí

Es el punto de encuentro entre proveedores y clientes de la industria automotriz

Por Martín Rodríguez

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Arranca la Automotive Connection Potosí
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      Con la esperanza de aumentar el monto de negociaciones, al pasar de cien millones de dólares el año pasado a 150 millones en este año, inició Automotive Connection Potosí, el evento que reúne a empresas de ensamble de vehículos, proveeduría de autopartes y servicios.

      En esta ocasión, la preocupación se concentra en la influencia tecnológica, innovación, digitalización, electromovilidad y automatización.

      En la comparativa con el año pasado, las inversiones crecieron en 700 millones de dólares en San Luis Potosí, que los directivos del Clúster Automotriz atribuyeron a una ventaja logística. 

      Este evento de 2026 se desarrolla en el Centro de Negocios Potosí y reúne a 180 compradores que ya se encuentran en contacto con las cadenas de suministro para la producción de autopartes, con independencia de que se encuentran instaladas 360 empresas de la cadena de suministro industria automotriz y de las cuales 171 mantienen relación directa con las cadenas de producción, en tanto que el resto son empresas indirectas o en su caso de servicios.

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      La cantidad de compradores va acompañada de 1200 citas de negocios medidas a través de encuentros cara a cara, además de las que se realizan a través de citas en pasillos o hasta en áreas de cóctel y comida.

      Estas empresas constituyen una red de productos, materias primas, procesos de manufactura y componentes indispensables para la construcción de los vehículos de las plantas del Bajío, que incluyen BMW y General Motors Company, estas dos últimas, responsables de la construcción de 352 mil vehículos en 2025.

      Entre las empresas participantes se encuentran BMW Group México, General Motors de México, Stelanis, Volkswagen, Lear Corporation, Valeo y diversas marcas de importancia para proveeduría de autopartes.

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