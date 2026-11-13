logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Arremete Gallardo contra el Interapas

Los problemas desaparecerán con el fin del organismo, dice

Por Rubén Pacheco

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hasta que no desaparezca el organismo operador Interapas, no se resolverá la "crisis" de insuficiencia de agua potable en la zona metropolitana de San Luis Potosí, señaló el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Recriminó que mientras decenas de funcionarios municipales obtienen salarios onerosos, no se promueven programas para el desazolve de cañerías, sistemas residuales que colapsan durante la temporada de lluvias.

      Gallardo Cardona contrastó que varias vialidades padecen por las inundaciones, en tanto otras viviendas carecen de agua potable para llenar los tinacos 

      y aljibes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Presumió que, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el programa Enchúlame la Colonia realiza intervenciones de drenajes colapsados, derivado de las peticiones ciudadanas recopiladas por el personal gubernamental.

      Complementó que, hasta el momento las lluvias no provocaron afectaciones en la región Huasteca, sin embargo, se mantiene la vigilancia de ríos, lagos y otros cuerpos de agua.

      El discurso del gobernador se suma a los continuos amagos de Juan Manuel Navarro Muñiz, presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, quien en más de 12 ocasiones ha anunciado su desincorporación del Interapas para mejorar el suministro, sin que hasta ahora exista planteamiento formal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Amenaza arancelaria de Trump abre otro riesgo para la industria potosina
        Amenaza arancelaria de Trump abre otro riesgo para la industria potosina

        Amenaza arancelaria de Trump abre otro riesgo para la industria potosina

        SLP

        Pulso Online

        El presidente de Estados Unidos amagó este jueves con duplicar los gravámenes a México si no frena una caravana migrante.

        Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito
        Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito

        Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito

        SLP

        Pulso Online

        La maquinaria llevaba distintivos de Vialidades Potosinas. El Ayuntamiento de la capital negó que fuera suya

        Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito
        Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

        Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

        SLP

        Pulso Online

        Inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades, dijo la dependencia federal

        Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC
        Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

        Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Están sujetos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo estatal, señaló el diputado