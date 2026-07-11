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Asegura dirigencia del Verde que no cerraron la puerta a Morena

Por Ana Paula Vázquez

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Asegura dirigencia del Verde que no cerraron la puerta a Morena
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      El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no cerró la puerta a una alianza con Morena para la elección de 2027 en San Luis Potosí, incluida la disputa por la gubernatura, pese a que decidió no participar en el proceso interno morenista para definir a su posible candidato o candidata.

      El dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, afirmó que todavía no existe una definición sobre una coalición y que será hasta que avance el proceso electoral cuando se determinen los acuerdos entre ambos partidos. Señaló que "la coalición no está cerrada" y que aún hay tiempo para construir una ruta conjunta.

      La postura del dirigente surge después de que el Verde optó por no registrar aspirantes en la convocatoria de Morena para elegir a sus coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación, debido a las reglas internas del partido guinda sobre la prohibición de que familiares sucedan a otro en el mismo cargo.

      Esa determinación dejó fuera de ese procedimiento a Ruth González Silva, senadora impulsada por el PVEM como uno de sus perfiles para competir por la gubernatura y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El partido ha argumentado que la restricción establecida por Morena corresponde a una decisión interna y no a un impedimento contemplado en la legislación electoral.

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      Segura Morquecho explicó que, hasta el momento, las dirigencias estatales no han instalado una mesa formal de negociación y que todavía deben definirse diversos espacios rumbo a 2027, como diputaciones federales, candidaturas 

      municipales y la propia gubernatura. Añadió que el PVEM esperará sus propios tiempos internos y los establecidos por la autoridad electoral local antes de tomar decisiones.

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