Asume Mtz. Acosta una facultad del gobernador

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que la delegación para emitir y suscribir títulos de concesión de taxis que el gobernador José Ricardo Gallardo le confirió, se debió a la carga de trabajo que tiene el mandatario potosino.

En entrevista, aclaró que, si bien se emitió un decreto administrativo para formalizar la facultad, continúa el mismo procedimiento para la entrega de concesiones en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo.

Pese a que ella asume dicha responsabilidad, matizó que seguirá manteniendo informado a Gallardo Cardona sobre el desarrollo y estatus de los procedimientos de asignación de tales autorizaciones.

“En esta semana él dio esta indicación, se hizo la publicación del acuerdo, y nosotros estamos listos para poder firmar todos los títulos que estén pendientes”, manifestó la entrevistada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Martínez Acosta dijo que el mandatario tomó la decisión y sabrá “cuáles son sus proyectos y sus planes”, esto, al ser cuestionada sobre si la decisión se debió a un aumento de carga de trabajo por el cierre del sexenio.

“Sabemos que el gobernador tiene una agenda bastante completa, bastante saturada, sobre todo, la delegación de firmas, pues es para los momentos en que él se encuentra con su agenda fuera del estado o en alguna otra actividad”, remató.