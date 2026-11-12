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Atiende PC de Pozos 15 incendios

Por Leonel Mora

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Atiende PC de Pozos 15 incendios
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      Al menos 15 reportes de incendio han sido atendidos en lo que va de noviembre por la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, situación que llevó a exhortar a la población a evitar la quema de basura, maleza y materiales secos, prácticas que incrementan el riesgo de siniestros en esta temporada.

      Miguel Ángel Llanas Texón, titular de la dependencia, dijo que la mayoría de las emergencias se han registrado en pastizales y terrenos baldíos ubicados en la segunda sección de Prados de San Vicente, el fraccionamiento Alquerías de Pozos, la colonia El Palmar y en San Nicolás de los Jasso, además de diversos tramos de las laterales y carriles centrales de la carretera 57.

      Una parte importante de los incendios está vinculada a quemas deliberadas de basura y pastizales. Debido a que la vegetación seca está presente en diversos sectores del municipio, el fuego puede propagarse rápidamente y poner en riesgo viviendas, vehículos y otras propiedades.

      Protección Civil reiteró el llamado a las y los ciudadanos para abstenerse de realizar quemas al aire libre, evitar arrojar colillas de cigarro en lotes o áreas con vegetación y reportar de inmediato cualquier incendio al número de emergencias 911.

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