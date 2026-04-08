Aumenta 35% la generación de residuos durante festividades
Las actividades de la semana santa en Villa de Pozos produjeron un 35 por ciento más de residuos sólidos urbanos de acuerdo con el área de Servicios Municipales, la cual aplicó un operativo especial para evitar la acumulación de basura, especialmente en el centro de la cabecera municipal.
El titular del área municipal, Erwin Alejandro Elvira Juárez, expuso que dicho operativo permitió que los espacios públicos se mantuvieran "en condiciones limpias, seguras y ordenadas, tanto para habitantes como para visitantes que acudieron a las distintas actividades culturales y religiosas de estos días".
Las cuadrillas de Servicios Municipales trabajaron a lo largo de toda la semana pasada pero su labor se intensificó el jueves santo, viernes santo y sábado de gloria debido al incremento de personas en el centro de Villa de Pozos.
Elvira Juárez no precisó la cantidad de toneladas de residuos urbanos que debieron levantarse en esos días, aunque, por lo general, suele haber un aumento de basura de mano como botellas de plástico de un solo uso, envolturas de alimentos procesados y desechables como platos, vasos, cubiertos, servilletas y otros productos similares.
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