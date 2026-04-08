logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumenta 35% la generación de residuos durante festividades

Por Leonel Mora

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A

Las actividades de la semana santa en Villa de Pozos produjeron un 35 por ciento más de residuos sólidos urbanos de acuerdo con el área de Servicios Municipales, la cual aplicó un operativo especial para evitar la acumulación de basura, especialmente en el centro de la cabecera municipal.

El titular del área municipal, Erwin Alejandro Elvira Juárez, expuso que dicho operativo permitió que los espacios públicos se mantuvieran "en condiciones limpias, seguras y ordenadas, tanto para habitantes como para visitantes que acudieron a las distintas actividades culturales y religiosas de estos días".

Las cuadrillas de Servicios Municipales trabajaron a lo largo de toda la semana pasada pero su labor se intensificó el jueves santo, viernes santo y sábado de gloria debido al incremento de personas en el centro de Villa de Pozos.

Elvira Juárez no precisó la cantidad de toneladas de residuos urbanos que debieron levantarse en esos días, aunque, por lo general, suele haber un aumento de basura de mano como botellas de plástico de un solo uso, envolturas de alimentos procesados y desechables como platos, vasos, cubiertos, servilletas y otros productos similares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gobierno destaca condiciones del Parque Japonés en Tangamanga
    Gobierno destaca condiciones del Parque Japonés en Tangamanga

    Gobierno destaca condiciones del Parque Japonés en Tangamanga

    SLP

    Redacción

    Autoridades resaltan afluencia

    Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP
    Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP

    Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP

    SLP

    Redacción

    SLP destina 390 mdp a seguridad pública en 2026

    Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP
    Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP

    Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP

    SLP

    Redacción

    Programa ofrece formación digital a adolescentes de 15 a 17 años

    FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales
    FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales

    FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales

    SLP

    Redacción

    Patronato responde a señalamientos y niega pagos pendientes