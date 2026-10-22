logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Temen alza del predial con nueva ley

La Canadevi pide revisar nueva normatividad; podría disparar tributos inmobiliarios, advierte

Por Martín Rodríguez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Temen alza del predial con nueva ley
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La nueva ley federal sobre armonización catastral podría disparar el impuesto predial, advirtió Luis Fernando Lárraga Escobedo, presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

      Luis Fernando Lárraga advierte sobre la ley de armonización catastral

      En entrevista, el representante inmobiliario señaló que esa posibilidad se genera porque en la nueva norma, el gobierno federal pretende hacer efectivos los valores unitarios de suelo de viviendas en zonas urbanas y rurales, para calcular los montos con base en criterios fiscales.

      En contraste, dijo el entrevistado, "la ciudadanía pide certeza jurídica, transparencia y seguridad patrimonial".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto fiscal y social de la actualización catastral

      Lárraga Escobedo indicó que la Canadevi reconoce la importancia de fortalecer y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país.

      Sin embargo, pidió que la implementación de las medidas prevea una evaluación integral de sus posibles efectos fiscales, económicos y sociales, particularmente en lo relativo a la actualización de los valores catastrales y sus repercusiones en el impuesto predial, los costos de producción de vivienda y la capacidad económica de las familias.

      El presidente de Canadevi advirtió que el ajuste de estos valores podría afectar especialmente a aquellos inmuebles cuyo valor fiscal presente un rezago significativo respecto de los valores actuales del mercado.

      Dijo que este movimiento podría incrementar los costos fiscales asociados a la conservación de las reservas territoriales.

      Precisó que las alzas tributarias presionarían al mercado para pasar parte de esos costos a las rentas, particularmente en mercados con una oferta limitada de vivienda en arrendamiento.

      LEA TAMBIÉN

      Ofrecerán descuentos en recargos de predial

      El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, trabaja en la integración de la Ley de Ingresos para 2027, la cual no contempla incrementos en los impuestos, afirmó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñi...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Colectivo toma sede de CEDH
      Colectivo toma sede de CEDH

      Colectivo toma sede de CEDH

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Acusan a la titular de priorizar queja de diputado sobre las de víctimas

      Reporta SCT avances en movilidad
      Reporta SCT avances en movilidad

      Reporta SCT avances en movilidad

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Reconoce pendientes en transporte en comparecencia

      Buscan rehabilitar cárcamo de Laguna de Santa Rita
      Buscan rehabilitar cárcamo de Laguna de Santa Rita

      Buscan rehabilitar cárcamo de Laguna de Santa Rita

      SLP

      Leonel Mora

      Rechaza la UASLP recomendación de Derechos Humanos
      Rechaza la UASLP recomendación de Derechos Humanos

      Rechaza la UASLP recomendación de Derechos Humanos

      SLP

      Rubén Pacheco