Temen alza del predial con nueva ley

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La nueva ley federal sobre armonización catastral podría disparar el impuesto predial, advirtió Luis Fernando Lárraga Escobedo, presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

Luis Fernando Lárraga advierte sobre la ley de armonización catastral

En entrevista, el representante inmobiliario señaló que esa posibilidad se genera porque en la nueva norma, el gobierno federal pretende hacer efectivos los valores unitarios de suelo de viviendas en zonas urbanas y rurales, para calcular los montos con base en criterios fiscales.

En contraste, dijo el entrevistado, "la ciudadanía pide certeza jurídica, transparencia y seguridad patrimonial".

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Impacto fiscal y social de la actualización catastral

Lárraga Escobedo indicó que la Canadevi reconoce la importancia de fortalecer y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país.

Sin embargo, pidió que la implementación de las medidas prevea una evaluación integral de sus posibles efectos fiscales, económicos y sociales, particularmente en lo relativo a la actualización de los valores catastrales y sus repercusiones en el impuesto predial, los costos de producción de vivienda y la capacidad económica de las familias.

El presidente de Canadevi advirtió que el ajuste de estos valores podría afectar especialmente a aquellos inmuebles cuyo valor fiscal presente un rezago significativo respecto de los valores actuales del mercado.

Dijo que este movimiento podría incrementar los costos fiscales asociados a la conservación de las reservas territoriales.

Precisó que las alzas tributarias presionarían al mercado para pasar parte de esos costos a las rentas, particularmente en mercados con una oferta limitada de vivienda en arrendamiento.