Aún se integra la terna para la CEEAV: Torres

Sigue elaborándose la propuesta de terna que se presentará al Poder Legislativo, a fin de ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), informó J, Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En semanas anteriores, a falta de concluir dos años y dos meses en el nombramiento asumido el 13 de mayo de 2022, Miguel Ángel García Amado renunció a la CEEAV) para incorporarse a la Subsecretaría de Gobernación estatal, con lo cual, inició el proceso de selección en el Poder Legislativo.

Torres Sánchez dijo que recientemente sesionó el Consejo del organismo de asesoría victimal, en cuya reunión se puso a consideración la convocatoria para considerar a las y los profesionales que puedan ocupar el cargo.

“Hay que emitir una convocatoria y con esa convocatoria inicia justamente esta selección. Entonces ya vamos avanzado, aquí trabajamos los 365 días del año”, manifestó el funcionario estatal.

Por lo tanto, adujo que ante de la conclusión del 2025, el Gobierno del Estado presentará el planteamiento formal al Poder Legislativo, tal como se había dado a conocer en semanas anteriores.

Aunado a ello, el Poder Ejecutivo aseveró que tomaría en cuenta y consultoría a colectivos de familias víctimas de delitos y violación de derechos humanos, con el objetivo de conocer sus opiniones de las personas que integrarán la terna.