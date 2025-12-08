Vándalos tras las rejas por distintos delitos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto cohecho y a otro por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, dichas acciones se realizaron en las colonias 21 de Marzo y El Marqués, como resultado de labores preventivas que buscan inhibir la comisión de ilícitos.

En la calle Benigno Arriaga, en la colonia 21 de Marzo, los agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden; después de acercarse a señalarle la debida sanción, se identificó como Ever “N” de 25 años, quien ofreció la cantidad de 300 pesos para que lo dejaran retirarse.

Sobre la carretera a Matehuala, a la altura de la colonia El Marqués, policías soledenses detectaron a un sujeto que manejaba a exceso de velocidad y de forma temeraria, zigzagueando entre vehículos.

De inmediato se le dio alcance a quien dijo llamarse Francisco “N” de 28 años, quien también lanzó agresiones verbales hacia los oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los dos se les hizo saber que serían detenidos por presunto cohecho y por presuntos delitos contra la seguridad del tránsito, respectivamente, para después seguir con el debido trámite en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.