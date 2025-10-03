Ausentes, diputados en conversatorio en materia del agua

La Comisión del Agua del Congreso, quien se encarga de la Ley de Cuotas y Tarifas de los Organismos Operadores de Agua no estuvo presente este jueves durante la capacitación realizada en el Museo Laberinto a la que asistieron, funcionarios municipales y representantes vinculados al tema hídrico en el estado.

Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua, fue la única legisladora presente y lamentó la ausencia de sus compañeros. Explicó que la invitación se hizo con anticipación y que la capacitación estaba abierta a todos las y los integrantes de la comisión. “Siempre los invitamos, el año pasado también se les hizo la invitación justamente al tema de capacitación, se les avisó con tiempo a la Comisión del Agua…pero pues estuvo abierto”, señaló.

Respecto a la relevancia de la asistencia de sus compañeros, García Martínez indicó que “la invitación estuvo, se hizo el planteamiento de cómo se iba a trabajar este conversatorio… Claro que es importante que estén, pero pues no nos podemos detener, tenemos que avanzar”.

La legisladora detalló que el conversatorio se planteó como un espacio para escuchar de las y los directores de los organismos operadores sus necesidades y la manera en que presentan las cuentas sin tarifas. “Queremos darle primer lección al administrativo, ese orden público también… orientarles a quienes tengan dudas en cómo se deben presentar, porque también ha habido cambios directos en este ámbito”, dijo.

Sobre la posibilidad de incrementos en tarifas, explicó que estos se ajustan al Índice Nacional de Fiscalidad, que aumenta de manera mensual y anual, y que se analizarán las condiciones de cada organismo para evitar impactos negativos en los usuarios. En cuanto a viviendas populares y consumos bajos, afirmó que se tomarán criterios para evitar impactos negativos en sectores vulnerables.

La Comisión del Agua del Congreso del Estado está integrada por la presidenta Nancy Jeanine García Martínez; la vicepresidenta Martha Patricia Aradillas Aradillas; el secretario Rubén Guajardo Barrera; y los vocales Marco Antonio Gama Basarte, Sara Rocha Medina, Luis Emilio Rosas Montiel, quien envió un representante al evento y Diana Ruelas Gaitán.