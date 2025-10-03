logo pulso
Conductor muere al tratar de ganarle al ferrocarril en la ZI

Manejaba una camioneta, tres acompañantes resultaron lesionados

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Conductor muere al tratar de ganarle al ferrocarril en la ZI

Al intentar ganarle el paso, el conductor de una camioneta perdió la vida al ser arrollado por el tren mientras que tres acompañantes resultaron lesionados en un accidente ocurrido en el Eje 140 y las vías México-Laredo, en la Zona Industrial.

Los hechos se registraron antes de la una de la mañana de este jueves, cuando cuatro trabajadores regresaban a sus domicilios después de haber terminado una jornada de trabajo y y lo hacían a bordo de una camioneta Ford Edge de color gris.

Circulaban por el Eje 140 y al llegar a las vías, el conductor pretendió ganarle el paso al tren que en esos momentos se acercaba por el lugar, esto a pesar de que el maquinista accionaba el silbato de advertencia.

Al no lograr ganarle, la camioneta fue embestida por el costado izquierdo de la locomotora, que la arrastró por varios metros sobre la vía con todo y los ocupantes.

Por desgracia, en el acto el conductor perdió la vida mientras que los otros tres acompañantes resultaron lesionados y al sitio arribaron los paramédicos, quienes les prestaron los primeros auxilios para luego trasladarlos a un hospital a recibir atención médica.

Rescatistas de protección civil municipal realizaron las maniobras para sacar el cuerpo del conductor,  que quedó atorado dentro de la camioneta, labor que tardó varios minutos.

Asimismo, elementos de la Policía Municipal aseguraron el área mientras que peritos de la corporación tomaban conocimiento del accidente.

Asimismo, personal de la Vicefiscalía Científica realizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares.

Luego del accidente, el tren pudo continuar su camino ya que legalmente gozan de lo que se llama derecho de vía, es decir, tiene prioridad absoluta y son los conductores quienes al cruzar las vías deben prestar atención y obedecer todas las señales tanto visibles como audibles de advertencia.

