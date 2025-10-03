Sólo daños, deja choque entre auto y moto

Una motocicleta y un auto participaron en un aparatoso choque al circular por el Anillo Periférico Norte, abajo del puente de la carretera a Zacatecas, por suerte no hubo personas lesionadas.

Fue la tarde de este jueves cuando se suscitó el accidente entre una motocicleta color negro y una automóvil Volkswagen Pointer de color rojo, luego de que al parecer los conductores no se cedieron al paso en la parte inferior del puente del Periférico y la carretera a Zacatecas.

Por el impacto, el conductor de la moto quedó tirado en el piso y fue atendido por los paramédicos de la Secretaría de Salud, así como otro menor de edad, pero no tenían golpes graves y no fue necesario su traslado a un hospital. Luego del impacto los dos conductores procedieron a dialogar sobre los daños y se esperaba que pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores, por lo que no fue necesario la intervención policial en este caso.