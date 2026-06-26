Autoriza el Congreso baja de bienes del Gobierno
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El Congreso del Estado autorizó la baja de más de 31 mil bienes del patrimonio del Gobierno estatal, en un proceso de depuración que incluye mobiliario de oficina, equipo diverso, vehículos y maquinaria, algunos de ellos de modelos recientes, sin que el dictamen detalle el valor total del inventario ni el impacto económico de la medida.
Con 25 votos a favor, el Poder Legislativo aprobó la desincorporación de 31 mil 119 bienes muebles, bajo el argumento de que presentan deterioro, obsolescencia o han concluido su vida útil, de acuerdo con la revisión técnica realizada por el Ejecutivo estatal a través de la Oficialía Mayor.
El listado contempla 30 mil 571 bienes de oficina y equipo administrativo, así como 548 unidades entre vehículos, motocicletas y maquinaria pesada, los cuales podrán ser donados o transferidos a instituciones públicas si aún resultan útiles, o bien sometidos a procesos de disposición final en caso contrario.
El expediente, impulsado por la Oficialía Mayor encabezada por Noé Lara Enríquez, sostiene que la rehabilitación de estos activos no es viable en términos económicos; sin embargo, el inventario incluye unidades de uso reciente como camionetas RAM 1500 modelo 2022, además de patrullas, camiones y maquinaria operativa.
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Aunque cada bien cuenta con su costo histórico de adquisición, el dictamen no presenta un monto global del patrimonio que será dado de baja ni estima la posible recuperación por su disposición final, lo que deja sin dimensionar el alcance total de la depuración. La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable argumenta que la medida busca reducir costos de almacenamiento y actualizar los inventarios estatales.
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