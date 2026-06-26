Rafael Amaya despide a Aurelio Casillas en última temporada

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Rafael Amaya se pone el sombrero de Aurelio Casillas una última vez, para cerrar el ciclo que inició en 2013 con este personaje, que lo llevó a ser uno de los actores más reconocidos de la televisión, es por eso que se reunió la noche de ayer con parte del elenco, para celebrar la llegada de la décima y última temporada de "El señor de los cielos", serie que consideró como una gran escuela.

Rafael Amaya cierra ciclo con homenaje a fans

"Esta última temporada es un homenaje a los fans, a los que han hecho desde un principio que esta serie sea la más exitosa de habla hispana. Quiero agradecer el haber sido parte de esta producción, que ha sido para mí como una escuela desde la temporada uno, siento que me estoy graduando de la universidad y ahora ha llegado el momento de ejercerla", expresó Rafael Amaya.

Para Amaya el éxito de esta serie viene del cuidado que se pone en ella desde el guion, pero sobre todo al trabajo que hace el elenco frente a las cámaras, que hacen que cada temporada sea cada vez mejor que la anterior, pero sin perder la esencia que ha definido a "El señor de los cielos", que es ser un thriller lleno de acción.

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Nuevos personajes y despedidas en la temporada final

Carmen Aub también se encuentra despidiendo un personaje que se ha vuelto icónico, y que interpretó a lo largo de 13 años, se trata de Rutila Casillas, la hija más querida de Aurelio y quien en esta décima temporada regresa más convencida que nunca de que debe hacer honor al apellido que porta.

"En esta temporada entra una Rutila que ya no tiene nada que perder, ya perdió a su hijo, a su mamá, a su abuela, en algún momento también a su padre, ha vivido tanto ahora se resigna y asume su apellido, porque tantas veces se quiso salir del negocio familiar y hasta intentó cambiarse el apellido, que ahora es una mujer que no tiene miedo a nada", dijo Carmen Aub.

Quien se integra a la historia en esta última temporada es Sandra Echeverría, interpretando a la fiscal María José Huertas, quien se convertirá en una especie de némesis para Aurelio Casillas, porque en verdad tiene la intención de terminar con él y eso le gana el respeto del capo.

"Es un personaje que tiene mucha personalidad, que impone, que es muy dura con todos y que viene literal a poner orden; me he divertido mucho, es un gran personaje, todos se han portado lindísimos conmigo y me han recibido con mucho amor. No me gusta para nada hacer personajes de mujeres sumisas y débiles, porque yo quiero que las chicas tengan en la pantalla ejemplos de mujeres fuertes, que son independientes, que pueden lograr sus sueños y pueden poner límites cuando se necesite, porque es lo que yo trato de transmitir también como persona y actriz", declaró Sandra Echeverría.

Isabella Castillo, quien desde la sexta temporada da vida a Diana Ahumada, la poderosa aliada de Aurelio, explicó que esta serie ha venido a demostrar que los latinoamericanos son capaces de hacer también historias de largo aliento, conservando su calidad a lo largo de más de una década, aunque consideró que "El señor de los cielos" es un producto de entretenimiento fuera de lo común, que desde el principio fue una apuesta arriesgada pero aun así logró conquistar a la gente.

"La vara está muy alta, fuimos los precursores del género de las narcoseries, han querido imitarnos de todas formas y formatos pero no han podido, las series estándar son de ocho episodios y nosotros hacemos una temporada de noventa o cien episodios; me siento orgulloso de que hayamos sido punta de lanza de este género, que se atrevió a contar historias diferentes al aire, porque es muy diferente que esté en una plataforma, el lenguaje cambia. Me siento orgulloso de dejar ese legado, de pasar a la historia como los que cambiamos la televisión hispana", expresó Rafael Amaya.

A esta cita también acudieron Wendy de los Cobos, Robinson Díaz, Roberto Sosa, Plutarco Haza, Nicolás Haza, José Sedek, Aleida Núñez y David Ponce, por mencionar algunos.

Aunque aún les quedan alrededor de dos semanas de grabación, el estreno de la décima temporada será el 7 de julio a través de Telemundo.

Rafael Amaya inicia nueva etapa como productor

Para Rafael Amaya el terminar esta serie no sólo es cerrar un ciclo, también es iniciar un nuevo camino en su carrera ahora produciendo, y ya está trabajando en lo que será la primera serie bajo su mando, y lo hace en colaboración de un polémico personaje, Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Vamos a empezar con un proyecto que está basado en unos personajes de la vida real, pero con la chispa y la fórmula de 'El señor de los cielos'. Esto nació de la relación que tiene mi mujer, Maritza Ramos, con Emma Coronel", comentó Amaya.

Maritza Ramos explicó que la idea de hacer una serie donde Emma Coronel comparta su historia se dio gracias a la amistad que las une desde hace tres años, donde ella ha podido conocer a una mujer cariñosa y noble, lejos del personaje polémico que se ha creado en torno a Coronel.

"Estamos trabajando en ver su punto de vista para llevar a la ficción el proyecto, porque vamos usar cosas basadas en las experiencias de ella. Estamos muy emocionadas, porque es la segunda vez para mí y la primera para ella, de ser productora ejecutiva en una serie y la estoy guiando en ese sentido, estamos muy contentos todos", comentó Ramos, quien junto al actor tiene la casa productora Amaya Productions.

Para Maritza Ramos esta es una oportunidad para que Emma Coronel comparta lo que ella considere importante o trascendente, además de que podrá experimentar un nuevo ámbito donde puede crecer profesionalmente.