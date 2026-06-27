Autorizan donar gran predio para la UNRC
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El Congreso del Estado, autorizó al Poder Ejecutivo donar 28 mil 154.89 metros cuadrados a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), ubicados en una fracción del predio que actualmente ocupa la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP), en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El Decreto 0566 publicado en el Periodico Oficial del Estado (POE) faculta al Ejecutivo para realizar la subdivisión del terreno, obtener la clave catastral y el folio registral correspondientes y, posteriormente, formalizar la donación del inmueble. El predio deberá destinarse exclusivamente a la prestación de servicios de educación superior gratuita.
La donación quedará sin efectos si el inmueble se utiliza para un fin distinto, o si es transmitido, cedido, arrendado o enajenado. En ese supuesto, el terreno y las obras realizadas revertirán al patrimonio del Gobierno del Estado. La universidad asumirá los gastos de escrituración, trámites técnicos y administrativos, así como de adecuación y equipamiento.
El decreto establece un plazo de 24 meses para el inicio de la construcción y de 36 meses para el inicio de operaciones, contados a partir de su entrada en vigor. También ordena la inscripción del inmueble en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública y en el Instituto Registral y Catastral del Estado.
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La Universidad Nacional Rosario Castellanos inició actividades en San Luis Potosí en septiembre de 2025 con una matrícula de 800 estudiantes inscritos en ocho licenciaturas y dos ingenierías. Para el proyecto se anunció una inversión inicial de 162 millones de pesos de recursos federales y estatales destinados a la construcción de aulas, 31 laboratorios, áreas comunes, estacionamiento y una cancha de fútbol.
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