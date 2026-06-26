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Los festejos dejan 18 toneladas de basura

Tras el partido México-Chequia, se desplegó un operativo nocturno que concluyó a las 9:00 horas del día siguiente.

Por Samuel Moreno

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Los festejos dejan 18 toneladas de basura
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      Los festejos generados por las victorias de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 han dejado hasta el momento cerca de 18 toneladas de residuos urbanos en distintos puntos de la capital potosina, principalmente en el Centro Histórico y la zona del Parque de Morales, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

      Acciones de la autoridad

      El funcionario explicó que en la Plaza del Carmen, donde el Ayuntamiento instaló transmisiones públicas de los encuentros mundialistas, se han recolectado alrededor de ocho toneladas de desechos mediante operativos especiales de barrido manual que trabajan antes, durante y después de cada partido.

      Cronología del caso

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      A esta cifra se suman cerca de 10 toneladas de residuos retirados en las inmediaciones del Parque de Morales. Detalló que tras el encuentro entre México y Chequia se desplegó un operativo nocturno que inició al concluir el partido y terminó hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente.

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