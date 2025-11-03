Avanza homologación salarial a docentes: SNTE

El Gobierno del Estado está cubriendo de dinero local, el pago del equivalente a la homologación salarial en los trabajadores que se habían quedado rezagados, pero están avanzando en las negociaciones para que la Federación se haga cargo de esa prestación de manera definitiva, aseguró Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Recordó que 2025 fue un año de gran movilización por el caso de las telesecundarias, principalmente por el efecto de la homologación de las famosas 6 horas, pero mientras no se concretara la homologación, se encuentra vigente un pago extraordinario que llega cada quincena, que es el equivalente a las 6 horas pero pagado por el estado, de manera que obra en las minutas de las negociaciones.

Sin embargo, dijo, el Gobierno del Estado mantiene la gestión ante el Gobierno Federal para que de manera definitiva sea posible cubrir el pago de los 3 mil 600 trabajadores del sistema de telesecundarias.

Agregó que se está en espera de una nueva reunión en la Secretaría de Educación Pública (SEP) con las partes involucradas, de manera que se consolide la homologación.

Dijo esperar que se pueda realizar en el transcurso de este mismo año, de tal forma que la petición sigue vigente. Añadió que además está pendiente el desahogo de algunos procesos administrativos para apoyos extraordinarios a los trabajadores de la educación, en algunos aspectos más simples pero necesarios.