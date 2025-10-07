logo pulso
Avanza limpieza en el panteón del Saucito

Por Rolando Morales

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Avanza limpieza en el panteón del Saucito

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que el Panteón del Saucito se encuentra al 35 por ciento de avance en las labores de limpieza y mantenimiento, de cara a la festividad del Día de Muertos. 

Detalló que este camposanto será el único de los tres panteones municipales que permanecerá abierto las 24 horas durante los días 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de permitir una visita más cómoda y escalonada de las familias potosinas.

Azuara explicó que el acceso al Saucito se abrirá el 31 de octubre, después de las 5:30 de la tarde, con un protocolo especial, y permanecerá operativo de manera continua hasta el 3 de noviembre, cuando cerrará nuevamente a las 17:30 horas.

El funcionario adelantó que habrá “sorpresas” y una “dinámica diferente” dentro del panteón, enfocadas en celebrar la vida y la memoria de los difuntos, sin perder el respeto hacia el espacio.

El titular de Servicios Municipales subrayó que se reforzarán los operativos de seguridad con vigilancia interna y externa a cargo de la Policía Municipal y Protección Civil, además de controles en los accesos para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas. 

Recomendó a la población, asistir acompañada, especialmente en el caso de menores y adultos mayores, y mantenerse hidratada durante las visitas.

Asimismo, Azuara señaló que se incrementará la supervisión dentro del panteón, luego de que recientemente se detectaron urnas con cenizas en una zona cercana, aunque se descartó que provinieran del Saucito. 

Destacó que existe coordinación con la Secretaría de Seguridad y con comités ciudadanos para reportar cualquier incidente, con el propósito de mantener un entorno seguro y de respeto durante las celebraciones de Día de Muertos.

