Avanzan proyecto en plaza The Park

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Entre diciembre y marzo será entregado todo el edificio de departamentos del proyecto inmobiliario que la constructora y desarrolladora realiza en el conjunto urbano The Park y el edificio de oficinas estará listo para entrega antes de concluir el año, informaron Noel López Jiménez, gerente comercial y Óscar Alarcón, director del proyecto.

El proyecto que forma parte del área desarrollada hasta ahora, es un conjunto total que ha requerido una inversión calculada de 74.8 millones de dólares.

El primer edificio del componente residencial, Livewell, es una torre de 142 departamentos, al que le fueron incorporadas amenidades premium. El segundo edificio, Oak The Park, consta de 146 departamentos y sus precios van desde 4.3 millones de pesos.

Informaron que se encuentra a un 10% de su conclusión la torre de diez niveles de oficinas, en la que ya se han comprometido cien empresarios, entre los que incluyen aquellos que han propiciado condiciones de nearshoring, por ejemplo para la industria automotriz, la que busca vendedores de autopartes para plantas de ensamble de vehículos en otros estados.

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