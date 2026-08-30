Firma electrónica se usará para diversos actos del Ayto.

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La reforma al Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, incorporó formalmente el uso de la firma electrónica para diversos actos de la administración municipal, con lo que documentos digitales, podrán tener el mismo valor jurídico que aquellos suscritos de manera autógrafa. La modificación fue publicada el 24 de agosto en la Gaceta Municipal y contempla la adición del Título Séptimo y de los artículos 242 al 247.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, integrantes del Cabildo y personal de dependencias y entidades municipales con funciones de mando, dirección, inspección, vigilancia y fiscalización podrán utilizar la firma electrónica para emitir, suscribir, autorizar, notificar y resguardar documentos relacionados con sus funciones. Los documentos firmados digitalmente tendrán validez y efectos jurídicos plenos, salvo aquellos casos en los que la legislación exija expresamente una firma autógrafa.

La reforma también establece responsabilidades para evitar un uso indebido de estas herramientas. La Secretaría General y la Oficialía Mayor serán las encargadas de resguardar las firmas electrónicas y sus certificados, mientras que la Dirección de Innovación Tecnológica coordinará la implementación tecnológica, las políticas de seguridad, los certificados digitales y los procedimientos de uso y ciberseguridad.

El reglamento señala que cualquier uso indebido de una firma electrónica podrá ser investigado como una probable responsabilidad administrativa por la Contraloría Interna Municipal. Además, las personas servidoras públicas deberán gestionar su baja cuando dejen el cargo o informar cambios en su nombramiento; si no lo hacen, la Secretaría General y la Oficialía Mayor podrán revocar de oficio la firma correspondiente.

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La aplicación del nuevo esquema será gradual. La Dirección de Innovación Tecnológica deberá generar las condiciones para su implementación y acompañarla con capacitación interna y una estrategia de digitalización de trámites, mientras que la transición a servicios y trámites en línea dependerá de la compatibilidad de las plataformas y de los registros correspondientes. La reforma fue aprobada por el Cabildo el 30 de julio y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.