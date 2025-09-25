Ayuntamiento firma convenio con la OIM

El Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron un nuevo acuerdo para fortalecer la atención y el acompañamiento a las personas migrantes en la capital.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos puntualizó que la ciudad reafirma su vocación como una ciudad solidaria, incluyente y respetuosa, “que abre sus puertas a todas y todos, construyendo un entorno más justo, equitativo y humano”.

Acompañado por la jefa de misión de la OIM en México, Dana Graber Ladek, y cónsules de Guatemala, Honduras y El Salvador, el alcalde capitalino reafirmó la relevancia de ratificar este convenio para seguir con la atención y protección de los derechos humanos, para garantizar una sana convivencia y consolidando la relación con este organismo, pero también con los consulados.

E insistió que todas las áreas municipales tienen un enfoque de atención para este tipo de población, además que a través de programas como San Luis Capital Americana de la Cultura, se permiten diversos intercambios.

Por su parte, la representante de Organización Internacional para las Migraciones, Dana Graber resaltó el trabajo de la mano con el Ayuntamiento a favor de la vida humana, donde insistió la importancia de estrategias conjuntas también con otros sectores de la sociedad para atender necesidades de personas

en movilidad.

Insistió que hoy las municipalidades deben garantizar el acceso a diversos derechos de esta población, por lo que resaltó el modelo de la Ventanilla Única, a la que

se sumarán otras acciones municipales a favor de los migrantes.

Durante esta ceremonia, el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez destacó que San Luis ha dejado de ser únicamente una ciudad de tránsito para convertirse también en un lugar de destino y de retorno, lo que exige nuevas estrategias de atención y servicios acordes a esta realidad.

Este acuerdo consolida la operación de la Ventanilla Única de Atención a Personas Migrantes como un espacio de apoyo, orientación y respeto a la dignidad humana.