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La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Margarita Hernández Fiscal, sostuvo que la administración capitalina mantiene la gobernabilidad, pese a las diferencias que se han hecho evidentes entre el gobierno municipal y el Gobierno del Estado, y afirmó que la principal exigencia del municipio ha sido el respeto a su autonomía.

Ante el panorama político que enfrenta la capital rumbo al último año de administración, la edil consideró que el gobierno municipal ha garantizado la estabilidad durante los cinco años de gestión, por lo que aseguró que ese es el aspecto que debe importar a la ciudadanía, más allá de los desencuentros entre ambos niveles de gobierno.

Sobre la posibilidad de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos solicite licencia para separarse del cargo en el contexto del próximo proceso electoral, Hernández Fiscal señaló que el Ayuntamiento cuenta con un gabinete preparado para mantener la operación de la administración en caso de que esto ocurra.

Afirmó que la ciudad puede tener tranquilidad ante un eventual relevo temporal del alcalde, pues, dijo, el gobierno municipal seguirá funcionando y la capital continuará siendo gobernada, aun cuando Galindo decida dejar el cargo para atender sus aspiraciones políticas.

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