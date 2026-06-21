Enfermero del IMSS en Sinaloa es arrestado por posesión ilegal de medicamento
La detención ocurrió en la colonia Miguel Alemán tras seguimiento policial que detectó irregularidades en el desempeño del enfermero.
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Un enfermero del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número uno, de nombreAbel Elías "N" , de 35 años de edad, fue detenido
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por agentes federal al salir de su turno de trabajo con cuatro cajas de medicamentos especializados que presuntamente sustrajo en forma ilegal de la farmacia.
La detención se produjo en la colonia Miguel Alemán, de la ciudad capital, donde se ubica el hospital, al darle un seguimiento de sus actividades y detectar irregularidades en su desempeño, ya que se le encontró en posesión de cuatro cajas del medicamento, denominado Tenecteplasa, el cual es de uso especializado para casos de infarto.
Su detención fue subida a la plataforma del registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en donde se le describe como una persona de 36 años de edad.
De acuerdo con los precios del mercado, este medicamento, es comercializado en las farmacias especializadas entre los 90 y 120 mil pesos, por caja, en presentación, con un frasco ámpula de 50 mg y jeringa con diluyente.
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