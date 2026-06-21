Enfermero del IMSS en Sinaloa es arrestado por posesión ilegal de medicamento

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Un enfermero del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número uno, de nombre

, de 35 años de edad, fue

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por agentes federal al salir de su turno de trabajo conespecializados que presuntamente sustrajo en forma ilegal de la farmacia.La detención se produjo en la, de la ciudad capital, donde se ubica el hospital, al darle unde sus actividades y detectar irregularidades en su desempeño, ya que se le encontró en posesión de cuatro cajas del medicamento, denominado, el cual es de uso especializado para casos de infarto.Su detención fue subida a la plataforma delde lay Protección Ciudadana Federal, en donde se le describe como una persona dede edad.De acuerdo con los precios del mercado, este medicamento, es comercializado en las farmacias especializadas entre los, por caja, en presentación, con uny jeringa con diluyente.