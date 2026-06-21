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Pronostican lluvias fuertes en gran parte de San Luis Potosí

Protección Civil Estatal alertó por tormentas durante la tarde de este domingo

Por Pulso Online

Junio 21, 2026 07:47 a.m.
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Pronostican lluvias fuertes en gran parte de San Luis Potosí
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este domingo 21 de junio se esperan lluvias y tormentas fuertes en diversas regiones de San Luis Potosí, principalmente en las zonas Centro y Altiplano, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones.

      De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían generar riesgos de deslaves, bajadas de agua, crecida de ríos y arroyos, así como acumulación de agua en zonas bajas, especialmente durante la tarde y noche.

      En la región Centro se prevé una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 15, mientras que en el Altiplano se esperan hasta 28 grados de máxima y 16 de mínima, con posibilidad de tormentas acompañadas de rachas de viento.

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      Para la Zona Media, el pronóstico indica una máxima de 31 grados y mínima de 19, además de lluvias puntualmente fuertes y vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

      La región Huasteca continuará registrando las temperaturas más elevadas del estado, con máximas de hasta 39 grados y mínimas de 23. Protección Civil pidió especial atención ante el ambiente muy caluroso y bochornoso, además de la probabilidad de tormentas vespertinas.

      Ante cualquier situación de emergencia, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía el número de WhatsApp 444 213 2858, además del sistema de emergencias 911.

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