Creador de contenido obtiene libertad tras acuerdo con Fiscalía

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Christian Herrera, creador de contenido detenido el pasado 21 de mayo en San Luis Potosí, recuperó su libertad el sabado 20 de junio luego de que un juez autorizó la suspensión condicional del proceso que enfrenta por presunta usurpación de funciones públicas.

La salida alterna derivó de un acuerdo con la Fiscalía General del Estado, que contempla medidas vigentes durante un año. Entre ellas, Herrera deberá permanecer en su domicilio particular en Ciudad Valles y quedar bajo vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares.

El punto central del acuerdo es la reparación del daño, que no será mediante pago económico. En su lugar, el creador de contenido deberá modificar su conducta pública: no podrá convocar a ciudadanos a enviarle denuncias relacionadas con presuntos abusos, amenazas o extorsiones atribuidas a corporaciones policiales.

La autoridad consideró que esa práctica podía interpretarse como el ejercicio de funciones reservadas al Ministerio Público, instancia facultada para investigar delitos.

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El cumplimiento de las condiciones será revisado en una audiencia programada para el 23 de junio de 2027. Si Herrera cumple con lo establecido, el juez podría decretar el sobreseimiento de la causa, con lo que se extinguiría la acción penal en su contra.