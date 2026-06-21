España busca victoria ante Arabia Saudita en Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Tras un inicio flojo en el Mundial 2026, España, una de las favoritas al título, regresa este domingo 21 de junio a las canchas enfrentando a Arabia Saudita, por el Grupo G.

En el estadio Atlanta (EU), los dirigidos por Luis de la Fuente tienen la obligación de salir por los tres puntos luego del empate a cero goles con Cabo Verde, máxime que todos en ese grupo tienen un punto. Por lo que el segundo juego podrá poner las cosas en su lugar.

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El encuentro España-Arabia Saudita se realizará a las 11:00 horas y se espera victoria de los De la Fuente; otro resultado complicaría el pase a la siguiente ronda.La jornada dominguera continua a las 13:00 horas con Bélgica haciendo los honores a Irán en el estadio Los Ángeles (EU) por el Grupo I, partido en el que los belgas ya no deben dejar escapar unidades, sobre todo porque el grupo esta muy cerrado y la condición de favorito está por los suelos.En tanto, en el otro encuentro del Grupo H, Uruguay y Cabo Verde saldrán a la cancha del estadio Miami (EU) en busca de los tres puntos. Los africanos fueron la sorpresa de la jornada inaugural de este sector al poner freno a la poderosa Furia Roja, sobre todo con la figura de su portero Vozinha, quien fue el héroe de ese encuentro.La jornada cerrará con el Nueva Zelanda contra Egipto en el estadio BC Place Vancouver (Canadá), representativos que deberán sacar sus mejor de si para buscar una hipotética calificación a la siguiente fase. Hasta el momento ambos tienen un punto. Por lo que este partido es vital para sus aspiracionesResultados del sábado 20 junioLa jornada sabatina inició con la contundente victoria de Países Bajos que goleo 5-1 a Suecia en partido del Grupo F jugado en el estadio Houston (EU) que lo coloca como líder de Grupo. Este resultado pone en riesgo a los suecos si tratan de avanzar a la siguiente fase. Los goles holandeses fueron de Brian Brobbey con doblete, Cody Gakpo también con dos tantos y cerró la cuenta Crysencio Summerville. Por los suecos marcó Anthohy Elanga.Posteriormente Alemania sacó un apretado triunfo de 2-1 sobre Costa de Marfil en el estadio Toronto (Canadá), dejando ver carencias de los teutones que tras irse abajo reaccionaron y sacaron los tres puntos en la compensación Los marfileños se fueron al frente del marcador por conducto de Franck Kessie. Mientras que lo alemanes dieron la vuelta con doblete de Deniz Undav.En el estadio Kansas City (EU), Ecuador y Curazao brindaron un buen partido, pero, a pesar del dominio de los sudamericanos, estos no pudieron lograr la ventaja tras sus múltiples fallas, además de la agigantada presencia del portero de Curazao, Eloy Room, que se revolvió en su área para tapar la metralla ecuatoriana. Al final empate que sabe a poco para ambas selecciones que corren el riego de la eliminación.Finalmente, Japón venció a Túnez 4-0.