Baja la fecundidad en mujeres potosinas
Esto a dos hijos en promedio, ante aumento de anticonceptivos, revela el Inegi
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Aunque no precisó el porcentaje, Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, informó que, en la actualidad incrementó la solicitud de métodos anticonceptivos entre la población en general.
Por ende, reconoció que dicho aumento coincide con la disminución de la fecundidad de las mujeres potosinas en los últimos cinco años, con un promedio de dos de hijos nacidos vivos, según el Censo Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Refirió que, si bien los implantes subdérmico, el dispositivo cervicouterino, los parches, y las inyecciones son los más solicitados, en las últimas fechas incremento el interés por la vasectomia en los hombres y la ligadura de trompas de Falopio, salpingoclasia u OTB (Oclusión Tubaria Bilateral) en las mujeres.
"El profesional de la salud médico, es quien debe de recetar el método que a la mujer que, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su edad y de acuerdo muchas veces al número de hijos o el espaciamiento que quiera dar", subrayó Dávila Chávez.
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En entrevista posterior a la comparecencia de la Secretaría de Salud ante la Comisión de Salud y Asistencia Social, dijo que los procedimientos son muy seguros, por lo cual, destacó la importancia de acudir al sistema de salud para solicitar el más acorde a cada persona.
Subrayó que, de acuerdo con el contexto de cada solicitante, se coloca determinado método, por ejemplo, para una mujer residente de alguna localidad del interior del estado, le puede generar mayor beneficio un implante subdérmico con duración de cinco años.
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