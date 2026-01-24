Baja la percepción de inseguridad en SLP

Hasta el tercer trimestre del 2025, el 64 por ciento de la población de 18 años y más de la capital potosina afirmó sentirse insegura en la ciudad, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto de acuerdo con los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al periodo de octubre a diciembre del año pasado. Cabe resaltar que este resultado coloca a la capital potosina justo por encima del promedio de percepción de inseguridad nacional, el cual asciende al 63.8 por ciento.

Pese a este resultado el municipio de San Luis Potosí registró una disminución en su percepción de inseguridad con respecto al anterior trimestre en la que alcanzó el 70.9 por ciento de la población que afirmó sentirse insegura así como el resultado registrado en el mismo periodo del 2024 cuando el porcentaje ascendió al 71.9 por ciento.

Aun con estas disminuciones, apenas el 42.5 por ciento de la población de 18 años y más considera efectivo al gobierno para atender sus problemáticas, mientras que el 24.1 por ciento de los encuestados detalló haber experimentado conflictos o enfrentamientos en la zona urbana.

Asimismo el 24.2 por ciento de los hogares afirmó ser víctima o contar con algún integrante víctima de robo o extorsión.