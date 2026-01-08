logo pulso
Bajó la tasa de defunciones durante esta temporada invernal

Por Leonel Mora

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Bajó la tasa de defunciones durante esta temporada invernal

Al cierre de 2025, la Oficialía Primera del Registro Civil de Soledad de Graciano Sánchez, registró menos defunciones que en años previos, en especial de personas adultas mayores que, en temporada invernal, sufren de complicaciones de enfermedades respiratorias, informó la titular de la oficina, Juana María Morquecho Medina.

Con la reserva de precisar las cifras que ya se están contabilizando, la funcionaria recordó que, en años anteriores como el 2019, 2020 y 2021, años de la pandemia de Covid-19, el registro de defunciones tuvo un incremento significativo. Sin embargo, al cierre del año pasado se trató más bien de “un trámite muy esporádico”.

Comentó que los trámites más solicitados con las certificaciones de actas de nacimiento y el registro de menores por primera vez, seguidos de la solicitud de matrimonios y ya en cuarto lugar, el registro de defunciones.

En este inicio de 2026, Morquecho Medina recomendó a las madres y padres de familia prever el trámite de actas de nacimiento certificadas para los procesos de preinscripción e inscripción escolar.

De momento, informó que los cajeros que expiden actas de forma automática no están en funcionamiento, pues falta el papel oficial sobre el que se imprimen los datos de la o el ciudadano, situación que se espera resolver en poco tiempo.

