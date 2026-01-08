logo pulso
Z. metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam

Por Ana Paula Vázquez

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Z. metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam

La secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, Sonia Mendoza Díaz, atribuyó la bruma visible en la zona metropolitana de San Luis Potosí a la inversión térmica del invierno, un fenómeno que impide la dispersión de emisiones y vuelve más denso el 

ambiente. La funcionaria aceptó que estas condiciones podrían repetirse en los próximos días mientras prevalezcan las bajas temperaturas.

Las mediciones federales reflejaron ese comportamiento dispar dentro de la misma mancha urbana. Durante la mañana, el 

Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire reportó aire malo en la estación de la primaria Primero de Mayo; en contraste, el monitor de Industriales Potosinos Asociados lo 

clasificó como aceptable, y los puntos instalados en el DIF 

Estatal y la Biblioteca VIP se mantuvieron en rango bueno, lo que evidencia que los contaminantes no se concentran de forma uniforme.

Frente a este panorama, la Segam espera recibir en breve el 

proyecto ProAire, elaborado por especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Según Mendoza Díaz, el 

documento ofrecerá un diagnóstico actualizado y propondrá 

medidas para reducir partículas asociadas al tránsito vehicular, obras y actividad industrial, con la intervención del Comité de Contingencias, donde convergen dependencias de Salud, 

Educación, Desarrollo Urbano y Protección Civil.

Los antecedentes nacionales muestran que el arranque de 2026 ha registrado episodios de mala calidad del aire; sin embargo, el sistema estatal de monitoreo no ha difundido reportes continuos. Colectivos ambientales han advertido que esa falta de 

información local dificulta comparar tendencias y tomar 

decisiones inmediatas, sobre todo para grupos sensibles como menores, personas mayores y quienes trabajan al exterior.


