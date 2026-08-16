Deficitario, el cobro de agua en el estado

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En el estado de San Luis Potosí, los organismos operadores de agua potable en la entidad cobran sólo 4.1 litros por cada diez que proporcionan, de acuerdo a un estudio de BBVA Research, la rama de investigación de esa institución financiera.

BBVA Research eficiencia agua San Luis Potosí

Según el estudio "Gota a gota: entendiendo la gestión del agua en el país", en la entidad, los organismos operadores tienen una eficiencia física del 59 por ciento, es decir, logran facturar ese porcentaje del agua que proporcionan.

Es decir, facturan 5.9 litros de cada diez que proporcionan.

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Mientras que la eficiencia comercial de la entidad, es decir, la capacidad de los organismos para recaudar recursos de los montos facturados, es del 71 por ciento. Esto equivale a apenas 4.1 litros de cada diez proporcionados.

Precio y eficiencia comparativa a nivel nacional

A nivel nacional, BBVA Research indica que el indicador de eficiencia física es de 55 por ciento, mientras que el de la eficiencia comercial llega al 69 por ciento, lo que equivale a un cobro de 3.7 litros de cada diez facturados. Es decir, en los tres casos, las cifras de San Luis son superiores a las medias nacionales.

Para los estados que presentan un escenario como el de San Luis, la redactora del estudio indica que "el principal reto es mejorar sus sistemas de medición, lo cual podría incrementar aún más sus niveles recaudatorios, que incluso en este contexto ya son altos".

El documento también expone que el precio promedio del metro cúbico de agua en el estado es de 4.96 pesos, el séptimo más bajo entre las entidades.

Tabasco, con 2.57 pesos por litro, es el que menos cobra, mientras que la Ciudad de México, con 17.63 pesos por litro, es la más cara.