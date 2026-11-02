Beber alcohol en la calle, principal conducta antisocial

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En el tercer trimestre del 2026, la población de 18 años y más de la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez, ubicaron el consumo de alcohol en las calles, como la principal atestiguación de delitos y conductas antisociales.

Entre julio y septiembre, el 55.3 por ciento de los residentes metropolitanos declaró haber observado en las inmediaciones de su hogar, personas que consumían alcohol en la vía pública, precisó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

A su vez, el 50.3 por ciento aseguró haber escuchado disparos frecuentes con armas de fuego; y el 49.5 por ciento aseveró tener conocimiento de haber observado robos o asalto, complementó el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con el 40.5 por ciento, la ciudadanía dijo padecer de vandalismo, es decir, proliferación de grafitis, daños y otros actos atribuidos a pandillas; y el 28.9 por ciento aseguró haber visualizado la comercialización y el consumo de drogas.

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Desde principios de año, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció la realización del "Operativo Convoy" con la intención de detener, rapar, detener y "chingarse" a todas aquellas personas que cometieran delitos e infracciones, a quienes calificó como "vagos" y "malvivientes".

Desde su aplicación, la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con las policías municipales de Soledad de Graciano Sánchez, la capital y Villa de Pozos, ha remitido a las barandillas municipales a personas por consumo de drogas, bebidas embriagantes y venta de estupefacientes.

Hasta el momento, no se conoce públicamente si existe denuncia alguna por abuso de autoridad presentada por alguna persona, ya sea en la Fiscalía General del Estado (FGE) o en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).