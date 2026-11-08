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Seguridad

Un ciclista muere y dos resultan heridos en Circuito Potosí

El incidente sucedió en el kilómetro 5 del Circuito Potosí durante la madrugada, dejando un fallecido.

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 01:19 p.m.
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Un ciclista muere y dos resultan heridos en Circuito Potosí
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      Un ciclista perdió la vida y dos más resultaron lesionados luego de ser arrollados por una camioneta de transporte de personal de seguridad privada en el Circuito Potosí.

      Los hechos se registraron alrededor de las 05:30 de la mañana, cuando un grupo de ciclistas circulaba sobre el Circuito Potosí.

      El accidente ocurrió aproximadamente en el kilómetro 5, cerca de la entrada al parque Tangamanga I, donde una camioneta de transporte de personal de seguridad privada circulaba a exceso de velocidad sobre el carril lateral y alcanzó al grupo de ciclistas.

      Como resultado del impacto, uno de ellos perdió la vida, mientras que dos más fueron trasladados por paramédicos del CRUM para recibir atención médica especializada.

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