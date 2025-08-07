Bloquea CFE rampa para gente con discapacidad

El colectivo Pedaleando SLP denunció, a través de sus redes sociales, una intervención realizada por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un puente ubicado sobre el bulevar Río Santiago, en el cual se está llevando a cabo la instalación de un poste en la rampa para personas con discapacidad.

Los trabajos de la CFE se realizan sobre el puente Carlo Magno, casi a la altura del edificio Torres Corzo, en el que los trabajadores se encuentran instalando un poste justo en el medio de la rampa para personas con discapacidad.

Al respecto, el colectivo de movilidad denunció que el Ayuntamiento de la capital es el responsable de otorgar los permisos para esta clase de intervenciones, por lo que los exhortaron a detener la obra de inmediato.

Señalaron que esta instalación obliga a las personas que usan silla de ruedas a bajar al arroyo vehicular, situación que pone en riesgo su seguridad y limita su movilidad. Finalmente, reiteraron la exigencia al gobierno capitalino para detener la obra y corregir su diseño a fin de garantizar una movilidad segura e inclusiva para todos los usuarios.

