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Bloquean avenida Constitución por colapso de drenaje

Bloqueo en avenida Constitución busca respuesta oficial para reparar alcantarilla en Lourdes y Tehuacán.

Por Ana Paula Vázquez

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Bloquean avenida Constitución por colapso de drenaje
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      Con aguas negras que ya han llegado al interior de algunas viviendas y una primaria ubicada a menos de 100 metros de la zona afectada, habitantes de la colonia San Leonel bloquearon la avenida Constitución para exigir la reparación de un drenaje colapsado.

      Desbordamiento de aguas negras en alcantarilla Lourdes y Tehuacán

      La problemática se concentra en la alcantarilla ubicada en la calle Lourdes esquina con Tehuacán, donde el desbordamiento de aguas residuales ha generado encharcamientos permanentes, malos olores y condiciones insalubres que afectan a más de 100 familias del sector.

      Impacto en la comunidad y escuela primaria Cuauhtémoc

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      Los vecinos señalaron que la situación impacta también a la primaria Cuauhtémoc, ubicada a menos de 100 metros de la zona afectada, poniendo en riesgo la salud de niñas, niños y personal docente.

      De acuerdo con los habitantes, las denuncias comenzaron al menos dos meses antes de la presentación de los primeros oficios formales, ingresados desde el 18 de febrero ante distintas instancias.

      En los documentos entregados se advierte sobre los riesgos sanitarios derivados de la exposición constante a aguas negras, particularmente para niñas, niños, personal docente y vecinos de la zona.

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