BMW no acelera; exporta 17% menos que hace un año

Pese a un ligero incremento en las ventas al público en el mercado de vehículos ligeros, tanto BMW como General Motors (GM), ambos con presencia en San Luis Potosí reportaron una tendencia a la baja en la producción y exportación de vehículos ligeros, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) de enero a julio BMW acumuló un total de 10 mil 777 ventas al público en el mercado interno de vehículos ligeros, lo que representa un incremento anual del 5.9 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024.

Por su parte GM reportó un acumulado anual de 110 mil 520 unidades vendidas lo que representa una disminución del 5.4 por ciento con respecto al año pasado.

En el caso de la producción total de vehículos ligeros BMW registró un 1.2 por ciento menos que el 2024 con un acumulado de 58 mil 760 vehículos ligeros producidos en lo que va del 2025, mientras que GM registró 509 mil 469 vehículos producidos, 1.2 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Finalmente, para la exportación de vehículos ligeros BMW reportó un acumulado de enero a julio de 49 mil 5 unidades exportadas, lo que implica una disminución anual del 17 por ciento, mientras que GM registró un incremento del 3.6 por ciento al registrar un total de 474 mil 829 vehículos ligeros exportados.