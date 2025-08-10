Individuo andaba en motocicleta alterada

En resultados obtenidos en el combate a hechos delictivos, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre por tripular un vehículo con alteraciones en número de serie y motor, hecho que ocurrió en la colonia San Luis Uno.

Durante un recorrido de prevención sobre Bulevar Valle de Los Fantasmas, agentes municipales tuvieron contacto visual con un individuo que manejaba un vehículo sin luces delanteras y de forma temeraria, por lo que se le dio alcance para indicarle la debida sanción.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Juan “N” de 35 años de edad.

Apegándose al debido protocolo de actuación, consultaron Plataforma México para determinar su situación legal y la del vehículo, cuyo resultado mostró que el número de serie y motor de la moto de color negro contaban con alteraciones.

De inmediato se le informó que sería detenido por tripular un vehículo con alteraciones en datos oficiales, además se le informaron los derechos que le asisten. El arrestado fue consignado a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista, y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.