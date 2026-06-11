logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

BMW SLP parará labores durante el inicio del Mundial

Por Martín Rodríguez

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
A
BMW SLP parará labores durante el inicio del Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La empresa BMW suspenderá actividades de ensamble de vehículos durante las horas de inauguración y primer partido del Mundial de fútbol de este jueves, informó el CEO de BMW Group México, Klaus 

      Von Moltke.

      Para este jueves, el responsable de BMW México se encuentra en Alemania, para acudir a reuniones y junta general de los responsables de las plantas en diversas partes del mundo, para toma de decisiones globales. 

      Por lo pronto, la administración de la planta San Luis Potosí flexibilizó sus posturas y este jueves, suspenderá la producción de vehículos en tanto arranca el campeonato mundial de fútbol.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los trabajadores tendrán acceso a un tiempo de descanso que les permitirá participar de la celebración, de manera simultánea a lo que con toda seguridad ocurrirá en el resto de las empresas de la Zona Industrial cuyos procesos permiten detener la producción por el tiempo que dure la inauguración y el 

      primer encuentro.

      BMW tiene una capacidad instalada para producir 30 vehículos por hora, lo que le permite trabajar y terminar un automóvil cada dos minutos.

      Sin embargo, luego de una planeación cuidadosa, la planta redefinió los horarios y generó el espacio para que los trabajadores tengan acceso a ese tiempo de descanso y de la misma forma, presenciar el encuentro futbolístico en su propia área de labores.

      Los trabajadores deberán regresar a trabajar en cuanto concluya la celebración, en tanto que en el tiempo libre podrán expresar el apoyo a la selección mexicana de fútbol.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Autorizan home office a burócratas estatales por inauguración de Mundial
        Autorizan home office a burócratas estatales por inauguración de Mundial

        Autorizan "home office" a burócratas estatales por inauguración de Mundial

        SLP

        Jaime Hernández

        El gobernador había rechazado la medida, pero la Oficialía Mayor lo confirmó e "invitó" a funcionarios a asistir a la transmisión del juego

        Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito
        Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito

        Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las sanciones son de 2025, pero la operadora del acueducto ya acumula 14 millones en multas de 2026

        Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC
        Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC

        Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reducción del presupuestal estatal agrava la falta de atención a perros y gatos callejeros, señala Huella Amiga

        Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos
        Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos

        Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos

        SLP

        Rolando Morales

        Vecinos solicitan vigilancia constante para evitar descargas de aguas residuales en el río.