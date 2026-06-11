BMW SLP parará labores durante el inicio del Mundial
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La empresa BMW suspenderá actividades de ensamble de vehículos durante las horas de inauguración y primer partido del Mundial de fútbol de este jueves, informó el CEO de BMW Group México, Klaus
Von Moltke.
Para este jueves, el responsable de BMW México se encuentra en Alemania, para acudir a reuniones y junta general de los responsables de las plantas en diversas partes del mundo, para toma de decisiones globales.
Por lo pronto, la administración de la planta San Luis Potosí flexibilizó sus posturas y este jueves, suspenderá la producción de vehículos en tanto arranca el campeonato mundial de fútbol.
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Los trabajadores tendrán acceso a un tiempo de descanso que les permitirá participar de la celebración, de manera simultánea a lo que con toda seguridad ocurrirá en el resto de las empresas de la Zona Industrial cuyos procesos permiten detener la producción por el tiempo que dure la inauguración y el
primer encuentro.
BMW tiene una capacidad instalada para producir 30 vehículos por hora, lo que le permite trabajar y terminar un automóvil cada dos minutos.
Sin embargo, luego de una planeación cuidadosa, la planta redefinió los horarios y generó el espacio para que los trabajadores tengan acceso a ese tiempo de descanso y de la misma forma, presenciar el encuentro futbolístico en su propia área de labores.
Los trabajadores deberán regresar a trabajar en cuanto concluya la celebración, en tanto que en el tiempo libre podrán expresar el apoyo a la selección mexicana de fútbol.
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