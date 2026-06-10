logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC

La reducción del presupuestal estatal agrava la falta de atención a perros y gatos callejeros, señala Huella Amiga

Por Ana Paula Vázquez

Junio 10, 2026 03:58 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ningún municipio de San Luis Potosí cumple con la obligación de ofrecer esterilizaciones gratuitas y permanentes para perros y gatos, pese a que el servicio está establecido en el artículo 48 de la Ley Estatal de Protección Animal, denunció la Asociación Protectora de Animales 'Huella Amiga'.

      La organización advirtió que la falta de estos programas ha contribuido al incremento de animales en situación de calle y ha colocado a la entidad en una condición que comienza a perfilarse como un "foco rojo" en materia de maltrato animal.

      Su representante, Karla García, sostuvo que la sobrepoblación de perros y gatos abandonados es una de las principales causas que exponen a los animales a situaciones de crueldad.

      De acuerdo con la activista, ninguno de los ayuntamientos cuenta con un presupuesto propio destinado a esterilizaciones, a pesar de que la legislación estatal los obliga a garantizar este servicio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Afirmó que esta situación destaca en municipios como San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, donde actualmente no existen programas permanentes para atender la problemática desde su origen.

      A la falta de acciones municipales se suma la reducción de los recursos públicos destinados a esterilizaciones. Según los datos presentados por Huella Amiga, el presupuesto estatal para este rubro pasó de 8 millones de pesos en 2015 a 7 millones en 2016 y 5 millones en 2018, hasta descender a 1.2 millones de pesos en 2019. Aunque para 2026 el monto aumentó a 2.2 millones de pesos, la organización consideró que sigue siendo insuficiente para atender la demanda en toda la entidad.

      LEA TAMBIÉN

      Marchan por justicia para perros asesinados en Soledad

      Los manifestantes apoyan reformas legales como la Ley Hope para endurecer penas contra la crueldad animal.

      Con el presupuesto actual se realizan entre 30 mil y 35 mil esterilizaciones en todo el estado. García señaló que, en el caso del municipio de San Luis Potosí, se efectúan alrededor de 600 procedimientos al año, una cifra que calificó como insuficiente frente al crecimiento de la población animal. "Hacemos más nosotras como activistas, por nuestra cuenta, que lo que tienen los municipios", afirmó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito
      Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito

      Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito

      SLP

      Rubén Pacheco

      Las sanciones son de 2025, pero la operadora del acueducto ya acumula 14 millones en multas de 2026

      Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC
      Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC

      Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La reducción del presupuestal estatal agrava la falta de atención a perros y gatos callejeros, señala Huella Amiga

      Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos
      Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos

      Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos

      SLP

      Rolando Morales

      Vecinos solicitan vigilancia constante para evitar descargas de aguas residuales en el río.

      Admite Serrano ser denunciante de periodista; no es por IA, dice
      Admite Serrano ser denunciante de periodista; no es por IA, dice

      Admite Serrano ser denunciante de periodista; "no es por IA", dice

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Lo acusó de formar parte de una presunta red que se dedica a manipular información para afectarlo