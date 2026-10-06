Bomberos inician su colecta anual
Recursos serán para adquirir vehículos de emergencia
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El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos y el sector educativo iniciaron la Colecta Escolar 2026, iniciativa que involucra a docentes y estudiantes con sus muestras de solidaridad y compromiso de la comunidad educativa, con quienes diariamente trabajan para proteger y servir en atención a emergencias y medidas de prevención.
El comandante Adolfo Benavente Duque y Eduardo Moreno, presidente del Patronato del Comité Pro Cuerpo de Bomberos, reconocieron la participación y solidaridad de la comunidad educativa.
Los recursos recaudados contribuirán al fortalecimiento de la institución y permitirán avanzar en la adquisición de vehículos de emergencia, herramientas especializadas y equipamiento técnico, elementos fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros bomberos.
El Cuerpo de Bomberos informó de su agradecimiento a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como a toda la comunidad educativa, por sumarse a esta noble causa.
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La colecta anual se realizará en todas las escuelas de la zona metropolitana de San Luis Potosí y para ello, contarán con el apoyo tanto de las autoridades educativas como de las dirigencias sindicales.
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