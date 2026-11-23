Buen Fin benefició a hoteleros
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El reciente Buen Fin arrojó muy buena ocupación en San Luis Potosí, porque alcanzaron niveles de hasta 52% de habitaciones en promedio, hay hoteles en la zona poniente de la capital que se movieron mucho más por diversos eventos culturales, académicos y empresariales, informó Rosaura Gómez Oliva, la titular de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Capítulo San Luis.
Informó que la mayor parte de las condiciones medibles se encuentran en la zona urbana de la capital y en particular en el Centro Histórico. Añadió que de manera automática, el resultado favorable de El Buen Fin trajo como consecuencia una derrama económica muy importante, porque si bien no se trataba de negocios tales como tiendas, al final fue posible que la movilidad económica del buen fin
también ejerciera un impacto positivo en la hotelería y algunos servicios.
Aclaró que en el caso de los hoteles, los acuerdos para hospedaje corresponden a venta anticipada de hospedajes, ya sea para viajes especiales o para épocas diversas. Hay casos de ofertas de meses sin intereses, reservaciones o en su caso, adquisición de paquetes diversos, ya sea en lo individual o con apoyo de agencias de viajes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Añadió que a la hotelería le ayuda que en el caso de los agremiados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la anticipación del hospedaje les ayuda a planear los días de descanso y vacaciones.
"En sí, la venta es un acuerdo a futuro, pero a ella se agregó el contexto del Buen Fin", concluyó.
no te pierdas estas noticias
Cierre temporal en Anillo Periférico por obras de Seduvop
Pulso Online
Las labores de realizarán en la zona del bulevar Antonio Rocha Cordero y avenida Sierra Vista
Falta liderazgo de SCT ante pleito de taxistas: Galindo
Rolando Morales
El alcalde exige al Estado poner orden tras la irrupción de taxistas
Ayuntamiento está listo si Galindo pide licencia
Rolando Morales
Regidora asegura que la capital mantendrá su operación