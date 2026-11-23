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El reciente Buen Fin arrojó muy buena ocupación en San Luis Potosí, porque alcanzaron niveles de hasta 52% de habitaciones en promedio, hay hoteles en la zona poniente de la capital que se movieron mucho más por diversos eventos culturales, académicos y empresariales, informó Rosaura Gómez Oliva, la titular de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Capítulo San Luis.

Informó que la mayor parte de las condiciones medibles se encuentran en la zona urbana de la capital y en particular en el Centro Histórico. Añadió que de manera automática, el resultado favorable de El Buen Fin trajo como consecuencia una derrama económica muy importante, porque si bien no se trataba de negocios tales como tiendas, al final fue posible que la movilidad económica del buen fin

también ejerciera un impacto positivo en la hotelería y algunos servicios.

Aclaró que en el caso de los hoteles, los acuerdos para hospedaje corresponden a venta anticipada de hospedajes, ya sea para viajes especiales o para épocas diversas. Hay casos de ofertas de meses sin intereses, reservaciones o en su caso, adquisición de paquetes diversos, ya sea en lo individual o con apoyo de agencias de viajes.

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Añadió que a la hotelería le ayuda que en el caso de los agremiados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la anticipación del hospedaje les ayuda a planear los días de descanso y vacaciones.

"En sí, la venta es un acuerdo a futuro, pero a ella se agregó el contexto del Buen Fin", concluyó.