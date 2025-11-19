logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Busca atender UASLP demanda en la Huasteca

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Busca atender UASLP demanda en la Huasteca

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) busca atender la creciente demanda de educación superior en las regiones del interior del estado, especialmente en la zona sur de la Huasteca. El rector, Alejandro Zermeño Guerra, reconoció que algunas de estas necesidades requieren análisis y reuniones adicionales con el gobierno estatal antes de definir acciones concretas.

Uno de los focos principales de la expansión es la unidad de Tamazunchale, que actualmente se encuentra “rebasada” debido al alto número de jóvenes interesados en estudiar en la universidad. Según Zermeño Guerra, la presión por espacios educativos en esta región ha ido en aumento y se ha vuelto una prioridad institucional atenderla.

Explicó que la ampliación no solo busca incrementar la capacidad física de la sede, sino también agregar al menos una carrera más a la oferta académica. Esto permitiría atender mejor a la población estudiantil local y fortalecer la presencia de la UASLP en zonas que históricamente han tenido menor acceso a la educación superior.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento
En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento

En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento

SLP

Flor Martínez

Desarrollo Económico promovió a negocios con licencia

Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad
Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad

Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad

SLP

Flor Martínez

Anuncia PRI más despidos de personal
Anuncia PRI más despidos de personal

Anuncia PRI más despidos de personal

SLP

Samuel Moreno

Presión presupuestal lleva al PRI en San Luis Potosí a reducir su personal.

Reporta SSPC saldo blanco en la capital
Reporta SSPC saldo blanco en la capital

Reporta SSPC saldo blanco en la capital

SLP

Rolando Morales

Con operativo especial en plazas y comercios se logró mantener el orden y seguridad