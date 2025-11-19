Busca atender UASLP demanda en la Huasteca

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) busca atender la creciente demanda de educación superior en las regiones del interior del estado, especialmente en la zona sur de la Huasteca. El rector, Alejandro Zermeño Guerra, reconoció que algunas de estas necesidades requieren análisis y reuniones adicionales con el gobierno estatal antes de definir acciones concretas.

Uno de los focos principales de la expansión es la unidad de Tamazunchale, que actualmente se encuentra “rebasada” debido al alto número de jóvenes interesados en estudiar en la universidad. Según Zermeño Guerra, la presión por espacios educativos en esta región ha ido en aumento y se ha vuelto una prioridad institucional atenderla.

Explicó que la ampliación no solo busca incrementar la capacidad física de la sede, sino también agregar al menos una carrera más a la oferta académica. Esto permitiría atender mejor a la población estudiantil local y fortalecer la presencia de la UASLP en zonas que históricamente han tenido menor acceso a la educación superior.