DIEGO INICIA SU FE

DIEGO INICIA SU FE

“DIDDY” COMBS BAJO NUEVA INVESTIGACIÓN EN LOS ÁNGELES

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
“DIDDY” COMBS BAJO NUEVA INVESTIGACIÓN EN LOS ÁNGELES

Las autoridades de Los Ángeles investigan a Sean “Diddy” Combs por una nueva acusación de agresión sexual, presentada mientras el productor musical cumple una condena de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución.

De acuerdo con un reporte citado por NBC News, un productor musical y publicista denunció que en 2020 fue invitado a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles, donde Combs supuestamente se estaba masturbando mientras se exhibía y le pidió “ayuda” para terminar el acto. El denunciante aseguró que, tras negarse, el rapero le arrojó una camisa sucia.

El hombre afirmó que guardó silencio por vergüenza, pero finalmente presentó una denuncia ante la policía de Largo, Florida, en septiembre pasado, cuando Combs fue sentenciado por otros cargos federales. 

También relató que, en 2021, durante una reunión en Santa Mónica, dos hombres lo sometieron, le cubrieron la cabeza y lo arrastraron a otra habitación, donde Combs lo reprendió y lo llamó “soplón”.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles informó que recibió una copia oficial del reporte de Florida el viernes pasado y que abrirá una investigación formal.

MINUTO A MINUTO

SLP

El Universal

