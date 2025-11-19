Edith Rodríguez presentó El tiempo entre mis manos

El libro El tiempo entre mis manos, de Edith Rodríguez González, se presentó en la Casa Museo Manuel José Othón, en una charla que reunió a la autora con familiares, lectores y acompañantes de su proceso creativo.

La presentación editorial permitió conocer el origen de la obra, escrita inicialmente como un mensaje dirigido a su nieta, pero que terminó por convertirse en un recorrido por memorias personales, viajes y experiencias que marcaron distintas etapas de su vida.

Durante la presentación, Edith Rodríguez explicó que su deseo de escribir existía desde antes de convertirse en abuela, aunque tomó forma concreta a partir del nacimiento de su nieta. Relató que su proceso comenzó con textos breves enviados mensualmente a la editorial, donde enfrentó el reto de ajustar su manera de narrar para que la escritura transmitiera con claridad aquello que buscaba comunicar. Recordó que lo más complejo fue encontrar una voz capaz de conservar la emoción de cada recuerdo sin perder la estructura literaria.

A continuación, Jaime Rodríguez compartió cómo la autora recurrió a sus memorias familiares para reconstruir momentos de la infancia y adolescencia. Señaló que la escritura partió de un ejercicio personal, en el que Edith recuperó episodios que ambos vivieron, así como relatos transmitidos por teléfono o en cartas durante los años en los que él vivió fuera de San Luis Potosí. Desde su perspectiva, el libro funciona como un puente entre las vivencias que compartieron y la manera en que cada uno recuerda esos pasajes.

En la participación de Javier, pareja de la autora, se habló del vínculo entre los viajes que han realizado juntos y las reflexiones que inspiraron varios capítulos del libro. Mencionó que muchas anécdotas surgieron durante recorridos por distintas ciudades, donde la autora buscó experiencias que dieran sentido a su escritura.