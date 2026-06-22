Busca CEDH mejorar la atención de migrantes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en San Luis Potosí ha puesto especial énfasis en las acciones de orientación y gestión, más allá de la recepción de quejas formales, con el objetivo de fortalecer la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente personas migrantes.

La titular del organismo, Giovana Argüelles Moreno, explicó que una de las principales líneas de trabajo ha sido la generación de acercamientos institucionales con representaciones consulares, como el Consulado de Honduras y de Guatemala, con quienes se han establecido canales de diálogo para mejorar la atención a personas en contexto de movilidad.

Detalló que en estos encuentros se ha identificado la necesidad de reforzar la comunicación entre autoridades locales y cuerpos diplomáticos, ya que en algunos casos no existía interacción directa con presidentes municipales, especialmente en la zona del Altiplano potosino, como el municipio de Matehuala.

Ante este panorama, señaló que la CEDH promovió la realización de un foro de trabajo que permitió abrir espacios de interlocución entre consulados y autoridades municipales, con la finalidad de mejorar la coordinación interinstitucional en la atención de personas migrantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Argüelles Moreno subrayó que estas acciones buscan garantizar una atención más integral y eficiente, priorizando el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de migración y movilidad que transitan o residen en San Luis Potosí.