Buscan garantizar que las PPL conozcan a los candidatos

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Garantizar que las personas en prisión preventiva conozcan a las candidatas, los candidatos y sus propuestas será uno de los principales desafíos del proceso electoral de 2027, pues las condiciones de reclusión dificultan el acceso a la información necesaria para decidir su voto.

El reto no se limita a instalar casillas en los centros penitenciarios, sino a asegurar que quienes están privados de la libertad sepan quiénes buscan su respaldo en las urnas.

José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la asociación civil Perteneces, advirtió que el punto al que deberá darse mayor seguimiento es la manera en que se desarrollan las campañas dentro de las prisiones, cómo llega la información electoral y de qué forma se explican las opciones de voto. Señaló que, a diferencia de la organización de la jornada electoral, garantizar que las personas conozcan a las candidaturas representa un reto particular por las restricciones que implica permanecer en un centro penitenciario.

Durante el proceso electoral federal anterior, Perteneces participó como observadora del voto en prisión preventiva. De la Garza Marroquín señaló que la jornada se realizó de manera ordenada, con instalación de casillas y participación de las personas privadas de la libertad que todavía no reciben una sentencia. Precisó que este derecho corresponde a quienes enfrentan un proceso penal sin haber sido sentenciados, población que representa aproximadamente la mitad de las personas internas en los centros penitenciarios.

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Para las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un modelo para implementar este mecanismo en 21 entidades federativas, incluido San Luis Potosí.

El esquema contempla una cobertura nacional de 118 mil 623 personas en 261 centros penitenciarios y establece que la votación anticipada se realizará del 12 al 26 de mayo mediante boletas impresas. En San Luis Potosí se elegirá tanto la gubernatura como la totalidad de los cargos locales, por lo que el voto en prisión preventiva abarcará todas esas elecciones.

Perteneces participará nuevamente como observadora y dará seguimiento al desarrollo del mecanismo en los centros penitenciarios potosinos. Sobre posibles irregularidades, De la Garza Marroquín afirmó que en el ejercicio anterior no detectó riesgos durante la jornada y destacó que se respetó el derecho al voto de las personas procesadas bajo el principio de presunción de inocencia.