Buscan rehabilitar cárcamo de Laguna de Santa Rita

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La Dirección del Agua de Villa de Pozos se mantiene en mesa de trabajo con Interapas y la Comisión Estatal del Agua (CEA) para conseguir que un cárcamo de la zona de Laguna de Santa Rita vuelva a funcionar y así evitar inundaciones cuando se presentan lluvias de gran intensidad.

La dependencia propone la instalación de un sistema de retención y separación de residuos sólidos para evitar que éstos afecten el funcionamiento de las unidades de rebombeo.

La medida busca atender una problemática recurrente en este tipo de instalaciones, donde los desechos arrastrados por las corrientes pluviales pueden obstruir e incluso arruinar equipos y disminuir la capacidad de desalojo de agua justamente cuando más se necesita.

Además de las obras y ajustes que eventualmente se determinen, las autoridades reiteraron la importancia de evitar arrojar basura en calles, canales y drenajes, ya que gran parte de los problemas de obstrucción en la infraestructura hidráulica están relacionados con residuos sólidos que terminan siendo arrastrados por el agua de lluvia hacia los sistemas de bombeo y conducción.

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