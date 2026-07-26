Investiga FGR cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó está noche que lleva a cabo diversas diligencias por la cena que organizó la FIFA en el Castillo de Chapultepec el pasado 10 de junio con motivo del inicio del Mundial de Futbol 2026, tras la denuncia que interpusieron investigadores del INAH.

En una nota informativa, la FGR indicó que hasta el momento "no se ha establecido alguna conducta al margen de la ley".

"Luego de que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron el pasado mes de junio una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal (MPF), esta institución, de acuerdo con sus atribuciones, llevó a cabo diversas diligencias. No obstante, los actos de investigación realizados hasta este momento no han establecido alguna conducta al margen de la ley".

En respuesta a la solicitud 340018300044826 hecha por EL UNIVERSAL, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que por estas investigaciones que lleva a cabo la FGR reservó copia del pago por más de un millón 300 mil pesos que hizo la FIFA por el uso del inmueble histórico.

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El INAH justificó esta reserva al argumentar que dar a conocer copia del pago hecho por la FIFA "violentaría la secrecía" de las investigaciones y afectaría el debido proceso.