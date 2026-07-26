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Seguridad

Jueces consideran gramaje y reincidencia en casos de narcomenudeo

La defensa puede solicitar salida alterna si el gramaje de droga es mínimo y no hay otros delitos.

Por Rubén Pacheco

Julio 26, 2026 01:01 p.m.
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Jueces consideran gramaje y reincidencia en casos de narcomenudeo
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      Son diversas consideraciones que se establecen, para que una persona procesada por narcomenudeo lleve su proceso penal en libertad o en prisión preventiva, explicó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

      Al igual que lo ha referido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), subrayó el narcomenudeo es uno de los principales delitos atendidos en materia penal en lo que va del 2026.

      La magistrada presidenta exteriorizó que las y los jueces de Control deben considerar el gramaje con el que es puesta a disposición la persona, la reincidencia del ilícito y si viene acompañado de otras conductas delictivas.

      "Luego a veces los calificamos,  por ejemplo, vienen con portación de arma, con agresiones y lesiones, y eso puede marcar la diferencia entre llevarlo en libertad, o bien, en prisiones preventivas oficiosas", complementó 

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      En entrevista, matizó que, si el imputado fue detenido con un gramaje mínimo de cierta droga, puede tener acceso a una salida alterna si así lo desea su defensa, sin embargo, todo dependerá de las circunstancias particulares de cada asunto.

      "El delito de narcomenudeo sí ha sufrido...un número importante que tenemos, y recordemos que sí va a depender mucho del gramaje, de la reincidencia de la persona y si no viene acompañado de un delito más", remató.

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